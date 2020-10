Betinho tem candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral e sua esposa renuncia em Apiacá

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 55

Dias depois que Marta Janete Pedrosa de Souza (PV) renunciou à candidatura como vice-prefeita, a Justiça Eleitoral decidiu pela impugnação da candidatura de seu marido, Humberto Alves de Zouza, o “Betinho’ (PV), à Prefeitura de Apiacá.

O processo nº 0600379-25.2020.6.08.0044, contra Betinho, foi movido pela coligação “De Mãos Dadas por Apiacá”, composta pelo PP, Republicanos, PL e PMN, e pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que pediram a impugnação em razão da existência de causas de inelegibilidade do candidato ao cargo de prefeito, tendo em vista a irregularidade das contas de governo relativas ao exercício de 2012, julgadas pela Câmara de Vereadores, bem como decorrente de desaprovação de suas contas enquanto chefe do Executivo Municipal, pelo Tribunal de Contas do ES (TCE) no processo n.º 13040/2015-6.

Ainda ressaltam no processo, que na ação 13040/2015-6 do TCE, transitado em julgado em 2018, apurou-se os fatos decorrentes da apresentação de contas irregulares. “Em contrapartida, foram declaradas irregularidades insanáveis pela Câmara de Vereadores: abertura de créditos adicionais suplementares sem lei autorizativa, ultrapassando o limite estipulado pela LOA; utilização de recursos provenientes de convênios para abertura de créditos adicionais sem a devida comprovação; insuficiências de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesa contraídas em final de mandato”.

Diante das alegações apresentadas, o Juiz Eleitoral Evandro Coelho decidiu, no último dia 17, pela impugnação e consequentemente o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Humberto Alves de Souza, julgando-o inapto a participar das eleições de 2020.

Mesmo com o indeferimento, Betinho segue em campanha e apresentou à Justiça Eleitoral, logo após a desistência de sua esposa, o nome de Alex Massini (PV) como vice em sua chapa.

Veja a sentença clicando aqui!

