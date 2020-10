Após perseguição, PM recupera foragido e apreende carro roubado em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 275

Após uma breve perseguição, na madrugada deste sábado (17), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, a Polícia Militar recuperou um foragido do sistema prisional e apreendeu um carro que havia sido roubado em Domingos Martins. O fato aconteceu por volta das 2h30.

De acordo com informações dos militares, a perseguição começou quando avistaram um Toyota Etios, que havia sido roubado nesta sexta-feira (16) no município Serrano, com duas pessoas. Durante o acompanhamento, o motorista perdeu o controle e abandonou o automóvel em frente a um posto de gasolina no bairro Teixeira Leite, e fugiu para o rio Itapemirim.

Os militares fizeram a busca no automóvel e também no homem que estava no banco carona, e nada de ilícito foi encontrado. O motorista, que tentou fugir nadando, foi detido e disse aos militares que era foragido do sistema prisional desde quarta-feira (14).

Os envolvidos e o carro apreendido foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

