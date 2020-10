Acidente envolvendo motos e carro deixa um morto e feridos em Jerônimo Monteiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 3997

Advertisement

Advertisement

Um grave acidente na noite deste domingo (25), envolvendo duas motocicletas e um carro na BR 482, na localidade de Boa Sorte, próximo a uma banca de laranjas, deixou uma vítima fatal e outras em estado grave.

Continua depois da publicidade

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas em estado grave por uma ambulância municipal e levadas para o hospital de Jerônimo Monteiro. Um dos socorridos morreu após dar entrada na unidade. Os detalhes da dinâmica do acidente e o nome do envolvidos não foram informados.

1 de 2

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.