Acidente entre carro e van deixa três feridos em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 698

Um acidente entre dois veículos deixou pessoas com ferimentos leves, na noite de sábado (17), em Guaçuí. A colisão aconteceu por volta das 23h, em frente ao Container Gastro Bar, na BR-482, em um dos trevos de acesso à cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um gol vermelho, contendo três ocupantes, bateu na lateral de uma Sprinter branca, que estava com apenas o motorista e equipamentos dentro do veículo.

Os três ocupantes do gol vermelho foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, apesar do impacto da batida, tiveram apenas lesões leves e não informaram como o acidente aconteceu. O motorista da Sprinter não teve ferimentos.

