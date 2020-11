Avaí quebra sequência invicta do América e volta à briga pelo G-4

Por Estadão - Estadão 5

O Avaí quebrou a série invicta do América Mineiro de oito jogos sem derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0, na noite deste sábado, no Estádio da Ressacada, pela 19ª rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Getúlio.

Com o resultado, o Avaí subiu para a oitava posição, com 26 pontos, e quebrou uma série de três jogos sem vitórias. O América, por outro lado, ficou com 35, perdendo grande oportunidade de se aproximar da liderança.

O primeiro tempo foi aquém das expectativas entre dois times que devem brigar pelo acesso até as rodadas finais. Apesar de estar motivado após derrotar o Corinthians, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, o América não conseguiu se impor e entrou no jogo do Avaí, que claramente buscou o contra-ataque para tentar definir o jogo, sem sucesso.

As chances foram poucas. O América foi ameaçar apenas aos 38 minutos. Guilherme achou Rodolfo em boa condição. O atacante arriscou, mas parou na defesa de Lucas Frigeri. O Avaí respondeu na sequência, mas sem muito perigo. João Lucas colocou a bola na cabeça de Rômulo, que mandou para fora.

O panorama do segundo tempo foi outro. O América ‘acordou’ e partiu para cima. Logo de cara, criou duas oportunidades. Felipe Augusto cruzou para Rodolfo, que exigiu grande defesa de Lucas Frigeri. O goleiro fez outra excelente defesa, na sequência, ao segurar a cabeça do zagueiro Arthur.

O Avaí teve mais sorte. O time catarinense respondeu aos 17 minutos e foi logo abrindo o placar. Matheus Cavichioli saiu jogando mal e entregou a bola para o atacante Getúlio. Ele chutou com categoria, por cima, para mandar a bola no fundo das redes. O segundo do time catarinense quase saiu em cabeçada de Rômulo, defendida pelo arqueiro do América.

Nos minutos finais, o América foi para o abafa, mas mostrou muito nervosismo e não conseguiu acertar o último passe para assustar o Avaí, que se segurou para voltar à briga pelo G-4.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Náutico na sexta-feira, às 19h15, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). No sábado, às 18h30, o América recebe a Ponte Preta na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 AMÉRICA

AVAÍ – Lucas Frigeri; Felipe Santos, Betão, Alan Costa e João Lucas; Jean (Vinícius Jaú), Leandrinho (Ralf) e Pedro Castro; Romulo, Getúlio (Jonathan) e Ronaldo Silva (Zé Marcos). Técnico: Geninho.

AMÉRICA – Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Joseph, Arthur e Sávio; Flávio (Juninho), Alê e Guilherme (Neto Berola); Felipe Augusto (Ademir), Rodolfo (Léo Passos) e Marcelo Toscano (Lohan). Técnico: Lisca.

GOLS – Getúlio, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS – Leandrinho (Avaí); Flávio (Manaus).

LOCAL – Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

