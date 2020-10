Mesmo sem Neymar, Paris Saint-Germain vence Nantes com facilidade pelo Francês

Por Estadão - Estadão 1

A ausência de Neymar (machucado) não foi muito sentida, neste sábado, em Nantes, onde o Paris Saint-Germain derrotou o time da casa, por 3 a 0, em jogo do Campeonato Francês. Com bela atuação de Mbappé, autor de um dos gols, o PSG somou a sétima vitória em nove jogos e alcançou os 21 pontos na liderança da competição, enquanto o adversário permaneceu com oito, em 16º lugar.

O primeiro tempo foi morno, com o Nantes encolhido na espera do ataque do PSG, que acabou não se concretizando nos primeiros 45 minutos.

Já a segunda etapa serviu para aprimorar as qualidades técnicas do PSG no ataque, pois o Nantes só teve algumas oportunidades mais por causa da displicência do time de Paris do que por suas próprias virtudes. E para azar do time local, o craque Mbappé voltou para o tempo final com vontade de jogar.

Com isso, o primeiro gol veio em jogada do atacante, que cruzou da esquerda para o belo chute de primeira de Herrera, logo aos dois minutos. O segundo gol saiu aos 20, após Mbappé ser derrubado dentro da área. Pênalti, que o próprio atacante cobriu para fazer 2 a 0.

Bamba teve a chance de diminuir o prejuízo para o Nantes também em cobrança de pênalti, mas a finalização foi na trave direita de Navas. Sarabia definiu o placar, aos 43.

