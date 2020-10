Grupo Tapa faz mostra de peças

Por Estadão - Estadão 0

Um dos mais importantes grupos teatrais do Brasil, com sólida carreira em montagens que conversam com o momento, o Tapa inicia neste sábado, 31, às 19h, uma mostra com clássicos de seu repertório, com transmissão online do Teatro Aliança Francesa e direção de Eduardo Tolentino de Araújo. “São várias montagens curtas com temas pertinentes ao mundo contemporâneo”, comenta.

A programação começa com O Encontro no Bar, peça que Bráulio Pedroso (1931-1990) escreveu nos anos 1970, mas permanecia inédita. Aqui, Brian Penido Ross, Clara Carvalho e Guilherme SantAnna são os personagens que se aproveitam do horário vespertino para encontros proibidos.

No dia 7 de novembro, Brian Penido Ross volta ao palco, agora sozinho, para Diálogo com os Personagens, texto de Luigi Pirandello (1857-1936) baseado em três de seus contos, que brincam com o que é real e o irreal.

Um outro texto de Pirandello, Cecé, será encenado no dia 14 de novembro. Trata-se do apelido de um lobista que intermedeia o tráfego de influência das altas esferas do poder. No palco, André Garolli, Antoniela Canto e Riba Carlovich.

Finalmente, no dia 21 de novembro, Denise Weinberg, uma das grandes atrizes nacionais, interpreta Uma Aventura Parisiense, de Guy de Maupassant (1850-1893), história de humor corrosivo sobre uma dona de casa provinciana que sonha com a vida na capital. Os ingressos custam R$ 20, mas é possível pagar mais para ajudar o grupo a enfrentar dificuldades financeiras. O site é sympla.com.br/teatroaliancafrancesaonline

Ubiratan Brasil

Estadao Conteudo

