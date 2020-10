Aos 34 anos, lateral-direito Pará renova contrato com Santos até o final de 2022

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Um dos líderes do time do Santos, o lateral-direito Pará, de 34 anos, renovou contrato com o clube de Vila Belmiro até o final de 2022. O vínculo anterior terminava no fim de dezembro.

Continua depois da publicidade

A segunda passagem de Pará pelo Santos – a primeira foi de 2008 a 2012 – começou em agosto do ano passado, quando o atleta rescindiu seu contrato com o Flamengo. O defensor tem a confiança do técnico Cuca e frequentemente é escalado como o capitão do time.

No total, Pará já disputou 232 jogos com a camisa alvinegra, 33 deles nesta temporada. Com uma lesão na coxa, o jogador tenta se recuperar a tempo de jogar contra o Bahia, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, diante do Bahia.

Advertisement

O goleiro Vladimir é outro jogador que discute com os dirigentes santistas a renovação de seu contrato, que termina no fim do ano. O jogador se recupera de uma cirurgia no pé.

Continua depois da publicidade

A diferença com relação ao caso de Pará é que com Vladimir a intenção do clube é assinar um novo compromisso até o final de 2021.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.