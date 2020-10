Fernando Rocha conta como reinventou carreira ao sair da Globo após quase 30 anos

Por Estadão - Estadão 8

Como se reinventar depois de quase trinta anos trabalhando na mesma empresa? Parece uma tarefa difícil quando é imposta, quando sair do cargo não é por vontade própria. E foi assim com Fernando Rocha, apresentador do Bem Estar ao lado de Mariana Ferrão, e que deixou a TV Globo em fevereiro do ano passado. Há quase 30 anos na emissora, ele não sabia o que faria a partir daquele momento.

Fernando Rocha carregou por anos o humor como marca registrada em seu trabalho como jornalista. Em 2018, um encontro inusitado entre ele e Sérgio Mallandro gerou memes e comentários nas redes sociais. “A gente é o que faz e também faz o que a gente é. O humor sempre fez parte da minha rotina. É orgânico. Tudo o que eu fiz e tudo o que ainda vou fazer sempre vai ter essa característica. Quanto ao encontro com o Sérgio foi mais um meme pra coleção. Natural né?”, brinca Fernando Rocha em entrevista ao Estadão.

Após sair da Globo, Fernando Rocha percebeu que a alegria que lhe é peculiar, o pensamento positivo e a sua energia poderiam servir para um propósito. Foi então que decidiu escrever o livro Como ser leve em um mundo pesado, lançado pela Editora Rocco, nesta sexta-feira, 30.

“A busca e o encontro do propósito é algo mais simples do que parece. Aristóteles criou uma definição ótima já faz muito tempo: propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. É algo que você sabe fazer e que o mundo precisa. Simples assim”, afirma o jornalista quando foi perguntado sobre o que pretende semear no coração dos leitores.

O jornalista reuniu, na publicação, cinco aprendizados nesse período de mudança pessoal: perceber os sinais, ter iniciativa, rir de si mesmo, ser resiliente e conhecer as próprias emoções.

Atualmente, Rocha também é influenciador digital e participa de “lives” e palestras sobre saúde e bem-estar. Os oito anos comandando um programa de TV sobre essa temática ajudaram. “Um jornalista de TV é também um ‘generalista’. Durante essas três décadas na Globo, passei pelas editorias de quase todos os jornais da casa. Trabalhei em Belo Horizonte, no Rio, em Recife e em São Paulo. Além do esporte, fui também repórter de trânsito, de comunidade, de tudo mesmo. Quando fui chamado para o Bem Estar, eu encarei como mais um dos muitos desafios que tive. Mas é claro que o contato diário com médicos de diferentes especialidades é uma experiência bem diferente da rotina de qualquer redação”, lembra.

Com uma palestra baseada em seu primeiro livro – Na medida do possível (ou quase) -, um manual sobre a vida saudável, ele viajou pelo Brasil dividindo suas histórias e superações: dos treinos diários para a Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, até o regime-reportagem que o fez eliminar quase 20 quilos em dois meses.

Agora, em 2020, a pandemia do novo coronavírus fez com que o jornalista refletisse: “Mudar é um processo natural e inevitável. Nessa mudança, dor e medo são partes integrantes do processo e não podem ser vendidos separadamente. Embora seja uma experiência muito pessoal, existem pontos em comum nesse aprendizado que podem ser úteis pra todo mundo. O clique é de cada um, mas a virada de chave é a mesma. Por isso eu decidi escrever esse livro”, diz Fernando Rocha no primeiro capítulo do livro.

