Fed reduz valor mínimo e ajusta tarifas para empréstimos a pequena empresa

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira, 30, em comunicado, mudanças em seu Programa de Empréstimo Main Street, voltado a apoiar empresas menores nos Estados Unidos diante do choque da covid-19 sobre a atividade. O Fed explica que o valor mínimo de empréstimo para esse programa foi reduzido de US$ 250 mil para US$ 100 e que houve um “ajuste” nas tarifas para encorajar esses empréstimos menores, não detalhado na nota.

O programa é voltado para apoiar pequenas e médias empresas, bem como organizações sem fins lucrativos, diante da pandemia.

O BC americano lembra que existem várias opções de empréstimos por cinco anos, nessa iniciativa.

O Fed diz que até agora o programa já realizou quase 400 empréstimos no programa, no total de US$ 3,7 bilhões, dando apoio a empresas em várias áreas.

