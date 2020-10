Nos EUA, vendas de moradias novas caem 3,5% em setembro

Por Estadão - Estadão 5

As vendas de moradias novas nos EUA sofreram queda de 3,5% em setembro ante agosto, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 959 mil unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país.

O resultado frustrou analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1%, a 1,02 milhão de unidades comercializadas no período.

As vendas de agosto foram levemente revisadas para baixo, de 1,01 milhão para 994 mil unidades.

