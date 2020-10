Após 29 a 0, Taboão feminino leva 14 a 0 da Ferroviária; São Paulo faz 12 a 0

Por Estadão - Estadão 11

Goleado por 29 a 0 pelo São Paulo em seu compromisso anterior no Campeonato Paulista Feminino, o Taboão da Serra sofreu mais uma dura derrota na competição. Neste domingo, levou 14 a 0 da Ferroviária, em partida disputada em Araraquara, na Fonte Luminosa.

A equipe da casa abriu 8 a 0 em apenas 21 minutos, indo ao intervalo ganhando por 9 a 0. E marcou mais cinco vezes depois do intervalo. Ludmila foi a artilheira do jogo, com quatro gols. Elisa, Thayciane e Adriana Nenê anotaram 3 cada. E Patricia Sochor completou a goleada.

Ao fim do jogo, em um momento de confraternização, as jogadoras da Ferroviária fizeram um círculo com as atletas do Taboão da Serra no centro abraçadas, em um gesto de respeito e incentivo, encerrado com aplausos.

Na última quinta-feira, o Taboão da Serra havia sido goleado por 29 a 0, com a capitã da equipe, Nini Baciega, revelando a ausência de condições para seu time disputar uma partida mais equilibrada. Segundo ela, as jogadoras têm material esportivo para os treinamentos e tampouco recebem salários. Ela não vive do futebol, tem 32 anos e é professora de Educação Física das redes estadual de São Paulo e municipal de Itapecerica da Serra.

O desabafo repercutiu e rendeu alguns frutos para a equipe. Atletas do São Paulo e também da seleção brasileira se solidarizaram com a situação e têm a intenção de doar materiais, assim como a Ferroviária doou neste domingo duas camisas oficiais para serem leiloadas.

Na sua volta aos gramados, então, o Taboão da Serra sofreu nova derrota massacrante e passa a somar 45 gols sofridos em três jogos. Já a Ferroviária, com nove pontos somados em três duelos no Grupo 1, já está classificada às quartas de final do Paulista, com duas rodadas de antecedência.

OUTRA GOLEADA – Após fazer 29 a 0 no Taboão da Serra, o São Paulo aplicou mais uma goleada. Neste domingo, aplicou 12 a 0 no Realidade Jovem, também pelo Grupo 1. E com os mesmos nove pontos da Ferroviária, também assegurou a passagem á próxima fase. O time do Morumbi ainda ocupa a liderança por ter saldo de gols superior (44 a 17). Mylla (3), Emily, Natane (2), Giovaninha, Giovana, Andressa (2), Kamilla e Bruna fizeram os gols da partida.

O Realidade Jovem havia estreado com vitória sobre o Taboão (2 a 1), depois sendo goleado pelo Palmeiras (7 a 0) e agora pelo São Paulo. “A gente acordou 3 horas da manhã para vir para cá. Chegou e foi para o aquecimento e para o jogo”, relatou Débora, jogadora da equipe de São José do Rio Preto.

No outro jogo do dia pelo Paulistão, também pelo Grupo 1, Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 em Vinhedo.

BRASILEIRÃO FEMININO – Na abertura das quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre. Crivelari marcou duas vezes pelo time paulista, que também contou com um gol contra para triunfar no duelo de ida da série.

Leandro Silveira

Estadao Conteudo

