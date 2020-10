Immobile se torna o 2° maior goleador da Lazio em vitória sobre o Bologna

Por Estadão - Estadão 6

Ciro Immobile caminha a passos largos para se tornar o maior goleador da história do Lazio. O centroavante agora está atrás apenas de Piola, que anotou 149 vezes com a camisa da equipe. Ao abrir caminho para a vitória sobre o Bologna, por 2 a 1, neste sábado, ele chegou aos 128 dos e superou Signori.

Immobile precisou de apenas seis minutos para ameaçar o gol do Bologna. Mas errou o alvo. Com campanha ruim neste começo de Campeonato Italiano, a Lazio precisava ganhar para fugir das últimas colocações. O combustível era a excelente vitória sobre o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. Os 3 a 1 sobre os alemães inspiraram.

Depois de um 0 a 0 no primeiro tempo, a Lazio veio com tudo na etapa final. E abriu o marcador com Luiz Alberto, logo aos 9 minutos. Faltava o gol de Immobile.

Ele saiu aos 31 minutos. Em 183 jogos com a camisa da Lazio, agora o centroavante soma 128, diante de 127 de Signori. Está a 21 de igualar Piola. Silvestri ainda diminuiu no fim, mas o triunfo estava garantido. A Lazio chegou aos sete pontos e subiu ao 10° lugar. O Bologna, com 3, é o 18°.

“Precisávamos somar pontos no campeonato depois do bom desempenho na Liga dos Campeões para podermos mexer na classificação. Por isso estou satisfeito com o trabalho da equipe, que se saiu bem apesar de tanta energia desperdiçada contra o Borussia. Estou feliz porque sei que posso ajudar a equipe, sempre levo para o campo meu entusiasmo, minha vontade de fazer e melhorar jogo após jogo”, festejou Immobile.

O artilheiro estava radiante com o triunfo. “Vimos como é bom jogar na Europa, por isso temos que dar o nosso melhor para voltar a alcançá-lo este ano. Obviamente, tudo passa no campeonato. Precisamos ser bons no gerenciamento de energias físicas e mentais, e da ajuda de todos para irmos bem em todas as competições.”

