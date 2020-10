Invicto no Espanhol, Atlético de Madrid vence Betis com assistência de Renan Lodi

Por Estadão - Estadão 7

O Atlético de Madrid é o único invicto do Campeonato Espanhol. Dono do melhor ataque e da defesa menos vazada, a equipe ganhou do Betis, por 2 a 0, em casa, neste sábado, e subiu para o segundo lugar. Renan Lodi saiu do banco e deu assistência para o gol de Suárez.

Com o resultado, os comandados de Diego Simeone agora somam 11 pontos, dois a menos que o Real Madrid, mas estão com um jogo a menos. Já o Betis está em décimo lugar, com nove.

Assim como já virou rotina na Espanha, mais uma vez o Atlético de Madrid jogou mal. Depois de goleada na estreia, o futebol desapareceu. A campanha, porém, esconde os erros.

Novamente apostando na eficiência e no oportunismo, o Atlético abriu o marcador com Llorente, na primeira etapa. Com a vantagem, bastava à defesa cumprir o papel forte que já virou marca com Simeone.

E foi o que aconteceu. O Betis não conseguiu chegar e ameaçar o resultado. Nos acréscimos, Suárez ampliou. O uruguaio tabelou com Renan Lodi e fez o segundo e decisivo gol. O brasileiro entrou apenas no segundo tempo.

Agora são 10 gols anotados no Espanhol e apenas um sofrido. O triunfo serviu para apagar a má impressão da estreia na Liga dos Campeões, na qual o time foi atropelado pelo Bayern de Munique, levando surra de 4 a 0.

Também neste sábado, o Osasuna (5º, com dez) derrotou o Athletic Bilbao (15º, com seis) por 1 a 0, com gol de Ruben Garcia, de pênalti. Foi o mesmo placar do triunfo do Eibar (11º, com oito) diante do Sevilla (13º, com sete), graças ao gol de Kike.

