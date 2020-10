Haaland marca, Dortmund acorda no 2° tempo e supera o Schalke no Alemão

Por Estadão - Estadão 4

O Borussia Dortmund demorou mais do que o esperado para chegar à vitória diante do enfraquecido Schalke 04, no Campeonato Alemão. Depois de um primeiro tempo sonolento e sem gols, o time acordou na fase final e conseguiu fazer 3 a 0. Haaland, mais uma vez, deixou sua marca e fez a alegria dos 300 presentes ao Signal Iduna Park, neste sábado.

Diante de um rival que há duas temporadas briga apenas para fugir do rebaixamento na Alemanha, a expectativa era de que o Borussia não encontrasse tantas dificuldades. Os oponentes, contudo, conseguiram segurar o 0 a 0 até o intervalo.

A estratégia era se livrar da bola e “fechar a casinha”. Bem postado na defesa, o Schalke resistiu por 55 minutos. Até Akangi abrir o marcador, aos 10 do segundo tempo. Como tem sido praxe em seus jogos, o Schalke não consegue reagir ao sair perdendo. E mais uma vez a história de repetiu. Levou 1 a 0 e, sem forças para tentar empatar, foi vazado outras duas vezes.

Sancho enfiou bela bola para Haaland, que deu uma cavadinha para encobrir o goleiro. O camisa 9 saiu para festejar seu 13° gol nos últimos 12 jogos. O zagueiro Hummels fechou o placar. Com os 3 a 0 o Borussia Dortmund subiu para o 3° lugar, com os mesmos 12 pontos do Bayern de Munique, mas saldo inferior (14 a 9). O Schalke 04, sem curtir uma vitória desde janeiro, é o 17°, com um ponto.

Estadao Conteudo

