Inter de Milão sofre, mas fura paredão defensivo do Genoa e vence no Italiano

Não foi uma apresentação brilhante, mas a Inter de Milão mostrou superioridade e, com paciência, conseguiu superar o forte esquema defensivo do Genoa fora de casa. Neste sábado, Lukaku e D’Aambrosio marcaram na suada vitória por 2 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Após perder o clássico para o arquirrival Milan na rodada passada (2 a 1), a Inter buscava reabilitação imediata para não ver os ponteiros ampliarem vantagem. Só um triunfo servia no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

Mas o time de Milão sofreu demais diante da forte marcação do donos da casa na primeira etapa. Mesmo sendo a única a finalizar nos primeiros 45 minutos, não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

Diante de um rival com os 11 jogadores postados atrás da linha da bola, a Inter precisava ser mais corajosa, ousada e tentar algo diferente para furar o bloqueio defensivo.

O jogo seguiu arrastado no começo do segundo tempo até o técnico Antonio Conti resolver mexer. Com pouco tempo em campo, Barrela, escolhido para entrar, assim como Hakimi, achou um belo passe para Lukaku.

O atacante belga driblou o zagueiro e, de esquerda, abriu o marcador. Foi seu sexto gol em cinco jogos na temporada. Porteira aberta… Depois do enorme sufoco para abrir o marcador, a Inter não demorou muito a ampliar. Brozo cobrou o escanteio, Ranocchia desviou e D’Aambrosio definiu a vitória.

Com o triunfo, a Inter de Milão subiu para o terceiro lugar, com 10 pontos, a dois do líder Milan, que ainda entra em campo na segunda-feira. O Genoa é apenas o 15°, com quatro pontos.

No outro duelo já encerrado neste sábado, a Atalanta, que chegou a liderar o torneio, levou 3 a 1 da Sampdoria em casa e sofreu a segunda derrota consecutiva. O time de Bérgamo caiu para o quarto lugar, com nove pontos, mesma pontuação da Sampdoria, que aparece logo abaixo, no quinto lugar, porque perde no critério de desempate.

