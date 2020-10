'MasterChef Brasil' divulga participantes do 16º episódio em 2020

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 16º, que vai ao ar na terça-feira, 27 de outubro, foram divulgados pela Band na sexta-feira, 23. Foram divulgados os nomes de Ailton, Alison, André, Dayanna, Fábio, Jéssica, Marilena e Raquel.

Continua depois da publicidade

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada.

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, são oito novos competidores a cada programa.

Advertisement

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Continua depois da publicidade

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo.

O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º foi vencido por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de “delícia” após o título.

Continua depois da publicidade

Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio.

Lucas foi o campeão do 14º e Renata venceu o 15º programa.

Confira abaixo os detalhes dos oito participantes do 16º episódio:

Ailton

Ailton é ator e faz o curso de letras. Acostumado a comer o ‘básico’, passou a aprender receitas mais elaboradas.

Alison

Aos 30 anos, Alison é jornalista especializado em marketing digital. Quer vencer o ‘MasterChef’ para dedicar o prêmio à sua mãe.

André

André tem 28 anos de idade e é engenheiro agrônomo. Tem origem japonesa e gosta de criar ‘comidas de boteco’ orientais.

Dayanna

Aos 33 anos, Dayanna é neta e filha de pessoas ligadas à gastronomia.

Fábio

Aos 44 anos, Fábio decidiu participar do ‘MasterChef Brasil’ após os elogios que recebe por sua comida frequentemente.

Jéssica

Aos 31 anos de idade, Jéssica é sommelier de cervejas. Começou a trabalhar aos 15 anos em uma oficina mecânica.

Marilena

A baiana Marilena tem 59 anos de idade e começou a cozinhar para a família e seus oito irmãos desde que era jovem.

Raquel

Aos 36 anos, Raquel já morou em diversos países e gosta de cozinha internacional.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.