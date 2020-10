Luciano treina e pode enfrentar o Fortaleza; Igor Vinícius tem poucas chances

Por Estadão - Estadão 5

O técnico Fernando Diniz só vai saber se poderá contar com o lateral Igor Vinícius e o atacante Luciano para o jogo de domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo duelo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fortaleza, neste sábado, após o treino pela manhã no CT da Barra Funda.

Luciano sofre com dores na coxa direita desde sábado passado no empate, sem gols, com o Grêmio, no Morumbi. O atacante ficou de fora do jogo de terça-feira com o Binacional, pela Copa Libertadores, e nesta sexta-feira chegou a participar do treino no gramado.

As chances de Igor Vinicius enfrentar o Fortaleza parecem menores, pois o jogador passou o dia em tratamento da contratura sofrida no empate por 3 a 3 com o Fortaleza há dez dias, o que o tirou dos duelos com Grêmio e Binacional.

Sem Igor Vinícius, Fernando Diniz, mais uma vez, terá de improvisar na lateral-direita, escalando Tchê Tchê. No comando do ataque, caso Luciano não tenha condições de jogar, a vaga fica mais uma vez com Pablo.

Uma provável escalação do São Paulo para o jogo de domingo: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Brenner.

Estadao Conteudo

