Com hat-trick de Patrick Bamford, Leeds impede liderança do Aston Villa no Inglês

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Leeds, do técnico argentino Marcelo Bielsa, impediu, nesta sexta-feira, que o Aston Villa assumisse a liderança provisória do Campeonato Inglês, ao vencer, em Birmingham, fora de casa, por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo pelo atacante inglês Patrick Bamford.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Leeds chegou aos dez pontos, mesma pontuação do Liverpool, que ainda joga na rodada. O Aston Villa continua em segundo lugar, com 12 pontos, um a menos que o líder Everton.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e que terminou sem gols, a etapa final foi toda do Leeds e de Patrick Bamford, autor de um hat-trick em apenas 19 minutos. Para isso, o jogador, de 27 anos, demonstrou oportunismo, precisão e habilidade.

Advertisement

O primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando o brasileiro Rodrigo Moreno fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. O goleiro Emiliano Martinez soltou e Bamford conferiu. Aos 22, o canhoto fez um golaço, ao acertar belo chute colocado no ângulo superior esquerdo.

Continua depois da publicidade

Aos 29, Bamford recebeu dentro da grande área do Aston Villa, cercado por quatro adversários. Com a bola grudada em seu pé esquerdo, o atacante superou a marcação e encontrou um canto para colocar a bola, sem chance de defesa para Martinez.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.