Para evitar aglomeração, Via Varejo anuncia Black Friday antecipada

No dia 27 de novembro, será oficialmente realizada a edição da Black Friday 2020. Porém, a Via Varejo – varejista responsável pelas bandeiras Casas Bahia e Pontofrio – começa nesta sexta-feira, 23, a sua temporada de ofertas, que se estenderá por 40 dias. O intuito é evitar aglomeração nas lojas em virtude da pandemia da covid-19.

De acordo com a diretora de Marketing e Comunicação da Via Varejo, Ilca Sierra, não haverá flutuação de preços até o final da campanha.

As promoções já podem ser vistas nas lojas físicas, nos sites e nos aplicativos das marcas.

Durante o período, a ideia da campanha é que sejam anunciadas ofertas e vantagens para o cliente em todos os canais.

No online, destacam-se alternativas como entregas rápidas e frete grátis nas compras pelo aplicativo nos itens selecionados (exceto para a região Norte).

As campanhas da Casas Bahia e do Pontofrio serão veiculadas na televisão a partir da noite desta sexta-feira e foram desenvolvidas pela agência VMLY&R em parceria com o marketing da Via Varejo e o YouTube Brasil.

