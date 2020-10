CMN ajusta prazo para regras de portabilidade de crédito e de débito em conta

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central ajustaram o prazo para entrada em vigor de novas regras de portabilidade de crédito e para autorização de débito em conta de depósitos e de pagamento. As normas estavam previstas para serem aplicadas em novembro deste ano, mas agora só entrarão em vigor em março de 2021.

Continua depois da publicidade

De acordo com o BC, o adiamento decorre da necessidade dos bancos concentrarem esforços de tecnologia no momento para “projetos prioritários”, como o PIX e o Open Banking.

No caso da portabilidade de crédito, o adiamento trata das regras vale para as operações com cheque especial, e para a possibilidade de que operações de crédito imobiliário contratadas originalmente fora do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) sejam enquadradas no SFH.

Advertisement

As regras também trazem mais transparência nas autorizações de débito e crédito em contas de depósitos e pagamentos.

Continua depois da publicidade

Fabrício de Castro e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.