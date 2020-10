Em treino marcado por rodadas, Bottas é o mais rápido em GP de F-1 em Portugal

Por Estadão - Estadão 5

O primeiro GP de Fórmula 1 em Portugal desde 1996 começou com a Mercedes na frente. Mas, desta vez, o finlandês Valtteri Bottas deixou Lewis Hamilton para trás, na manhã desta sexta-feira, no primeiro treino livre do fim de semana, em Portimão. O holandês Max Verstappen foi o terceiro mais veloz em uma sessão marcada por diversas rodadas na pista.

Bottas foi o mais rápido deste treino de abertura do GP português com o tempo de 1min18s410. Hamilton veio logo atrás, com 1min18s749. Ambos completaram 35 voltas do traçado e atingiram suas melhores marcas com pneus médios.

O inglês, que segue como favorito tanto no fim de semana quanto na temporada, busca sua 92ª vitória na categoria. Se confirmar o favoritismo, Hamilton se tornará o recordista isolado em número de triunfos na F-1, superando o alemão Michael Schumacher.

Para tanto, ele terá que tomar cuidado também com Verstappen, único que vem se aproximando dos carros da Mercedes nas últimas etapas. Nesta sexta, o piloto da Red Bull anotou 1min19s191. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, 1min19s309, anotou o quarto tempo. E foi seguido de perto pelo tailandês Alexander Albon, da Red Bull, com 1min19s365.

O Top 10 do treino de abertura contou ainda com o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren), com

1min19s441, o mexicano Sergio Pérez (Racing Point), com 1min19s907, o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), com 1min19s907, o australiano Daniel Ricciardo (Renault), com 1min20s058, e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri), com 1min20s124.

A primeira sessão em Portimão foi marcada por diversas rodadas e escapadas da pista. De acordo com os pilotos, a baixa aderência do asfalto acabou causando estes incidentes, que não chegaram ser graves.

A lista de pilotos que não conseguiram segurar seus carros na pista é grande: Verstappen, Leclerc, Raikkonen, o russo Daniil Kvyat, o italiano Antonio Giovinazzi e os canadenses Lance Stroll e Nicholas Latifi.

Cada vez mais perto do título, Hamilton lidera o campeonato com folga, com 230 pontos, contra 161 de Bottas. Eles voltam à pista portuguesa às 11 horas para o segundo treino livre do GP. No sábado, o grid de largada será definido no treino marcado para as 10 horas. E, no domingo, a corrida terá início às 10h10.

