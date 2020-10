Correção: Arrascaeta faz gol em treino e deve reforçar Flamengo na 'final'

Por Estadão - Estadão 10

O meia Arrascaeta pode ser a novidade do time do Flamengo para a partida de domingo, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. O uruguaio participou do jogo-treino, nesta quinta-feira, em que os atletas da equipe rubro-negra, que não enfrentaram o Junior Barranquilla, pela Libertadores, encararam o sub-17, no Ninho do Urubu. O meio-campista, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, fez um dos gols na vitória por 5 a 0.

Arrascaeta se machucou no dia 11, durante um treino da seleção uruguaia para o duelo com o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. A participação do meia é importante, pois o jogo tem sabor de ‘final’, pois vai reunir as duas equipes com mais pontos no Brasileirão. Ambas soma 34 pontos, mas os gaúchos estão na frente pelo melhor saldo de gols (15 a 11).

Arrascaeta não joga há duas semanas desde a partida de estreia nas Eliminatórias, quando o Uruguai enfrentou o Chile e venceu por 2 a 1.

Outro que poderá ficar à disposição do técnico espanhol Domènec Torrent é o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado do corte que sofreu no testículo durante a goleada sobre o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, em Itaquera. O atleta ficou três dias em repouso, tomando antibióticos. Nesta quinta-feira, o jogador não participou do jogo-treino, mas correu normalmente em volta do gramado.

