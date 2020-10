Ancelotti defende Pickford em lance com Van Dijk: 'Foi um contato mal programado'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Carlo Ancelotti, técnico do Everton, defendeu, nesta quinta-feira, o goleiro Jordan Pickford, muito criticado nos últimos dias pela entrada violenta no zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, na final do clássico disputado no sábado pelo Campeonato Inglês.

Continua depois da publicidade

“Acho que foi um contato mal programado. O fato de a jogada ter sido tão rápida, não é tão difícil chegar um pouco mais tarde”, disse Ancelotti. “Isso pode acontecer. Ele chegou um pouco mais tarde, mas a sua intenção era tentar apanhar a bola e não machucar Virgil van Dijk.”

O técnico italiano afirmou que as críticas sobre o goleiro foram exageradas e considerar o lance “premeditado e estúpido”, como disse o meio-campista Georginio Wijnaldum, não é justo. “Pickford está muito desapontado e triste com tudo que está acontecendo.”

Advertisement

Van Dijk será submetido a uma cirurgia e só deverá voltar aos gramados dentro de oito meses. A federação inglesa decidiu não punir Pickford, que nem recebeu advertência do juiz no momento do lance, pois a jogada estava paralisada por causa da posição de impedimento do zagueiro do Liverpool.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.