Palmeiras encerra série negativa, goleia e tem melhor campanha da Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras é o melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time assegurou tal condição ao golear o Tigre por 5 a 0, no Allianz Parque, pela rodada final da sua chave, a B, também pondo fim a uma série de quatro derrotas na temporada.

Continua depois da publicidade

O Palmeiras teve campanha praticamente perfeita em seu grupo, com 16 pontos e 14 gols de saldo. E o desempenho lhe garante a vantagem do mando de campo no jogo de volta do mata-mata da Libertadores até as semifinais, sendo que o primeiro adversário, o das oitavas, será conhecido na sexta-feira, através de sorteio.

Para triunfar na noite desta quarta, o Palmeiras se aproveitou da fragilidade do Tigre, o pior time da fase de grupos da Libertadores, com apenas um ponto somado e saldo negativo de 14 gols. E ainda contou com boa atuação coletiva na etapa final para definir a goleada. Assim, conseguiu o primeiro triunfo sob o comando de Andrey Lopes, o Cebola, que assumiu o comando do time provisoriamente, após a saída de Vanderlei Luxemburgo e havia perdido na sua estreia como interino, para o Fortaleza.

Advertisement

É possível que Cebola dirija o Palmeiras por mais algum tempo, especialmente após a recusa de Miguel Ángel Ramirez em assumir o time. E o próximo jogo com ele no banco de reservas será no domingo, fora de casa, diante do Atlético Goianiense, pelo Brasileirão.

Continua depois da publicidade

O JOGO – Cebola colocou o Palmeiras com algumas novidades em campo, com Gabriel Menino na lateral direita e Danilo no meio-campo, na vaga de Patick de Paula. Já no setor ofensivo, apostou em Wesley e Gabriel Veron, compondo um trio de atacantes com Luiz Adriano. Só que as mudanças não melhoraram o nível recente de atuações do time. E como o Tigre não conseguiu exibir intensidade no ataque, o primeiro tempo foi sonolento.

A exceção foram os minutos iniciais, quando a equipe argentina buscou adiantar a marcação e provocou erros de Viña, o que rendeu um cartão para ele e uma chance de gol para a equipe argentina. E ficou nisso, pois o Tigre pouco fez e o Palmeiras era lento na saída de jogo, desorganizado e pouco criativo, a não ser por raras investidas de Gabriel Veron e Wesley pelas pontas, além de algumas tentativas em cobranças de falta.

Assim, só uma jogada iniciada por um chutão de Weverton para buscar Wesley mudou esse cenário. Aos 34 minutos, ele arrancou pela esquerda após ganhar disputa pelo alto e cruzou rasteiro. A bola ainda desviou na marcação antes de ficar com Raphael Veiga, livre, bater para fazer 1 a 0, chegando ao seu sexto gol em 2020.

Continua depois da publicidade

Mesmo em vantagem, o Palmeiras voltou mais atento para o segundo tempo, com maior aproximação entre os jogadores do ataque. E foi suficiente para definir logo a sua vitória. Em nova jogada iniciada por lançamento longo de Weverton, Gabriel Menino sofreu pênalti, mas Zenobio defendeu a cobrança de Luiz Adriano. Só que no escanteio, aos 8 minutos, Gustavo Gómez cabeceou firme para fazer 2 a 0.

O gol devolveu o jogo à letargia, alterada para o Palmeiras marcar pela terceira vez, após Luiz Adriano disputar a bola na entrada da área, Wesley ficar com a sobra e dar um toque para Zé Rafael finalizar rasteiro, aos 20 minutos, ampliando o placar. Estava fácil, tanto que mesmo jogando em ritmo lento, o Palmeiras logo fez mais um, também após recobrar as energias depois das substituições. Dessa vez, Danilo lançou Rony, que cruzou para Gabriel Veron, sozinho, fazer 4 a 0 aos 29.

O Palmeiras permaneceu no campo de ataque até o fim e, se aproveitando do cansaço do Tigre, marcou outra vez, com Rony, de chapa, completando cruzamento de Viña: 5 a 0, aos 35 minutos, para o melhor time da fase de grupos da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 0 TIGRE

PALMEIRAS – Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Gustavo Gómez (Emerson Santos), Felipe Melo e Viña; Danilo, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Wesley (Rony), Gabriel Veron e Luiz Adriano (Willian). Técnico: Andrey Lopes (interino).

TIGRE – Zenobio; Galmarini, Giacopuzzi, Ezequiel Rodríguez (Román Martínez) e Leizza (Becker); Monteseirín, Agustín Cardozo, Melivilo, Morales e Gallardo (Bolaño); Magnín (Kestler). Técnico: Néstor Gorosito.

GOL – Raphael Veiga, aos 35 minutos do primeiro tempo; Gustavo Gómez, aos 8, e Zé Rafael, aos 20, Gabriel Verón, aos 29, e Rony, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (Fifa/Uruguai).

CARTÕES AMARELOS – Viña e Zé Rafael (Palmeiras); Melivillo, Leizza, Kestler e Agustín Cardozo (Tigre).

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.

Leandro Silveira

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.