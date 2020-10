Covid-19: UE fecha acordo com J&J para compra de 400 milhões de doses de vacina

Por Estadão - Estadão 7

A Comissão Europeia assinou nesta quarta-feira (21) um contrato com a Johnson & Johnson (J&J) que prevê a compra pela União Europeia (UE) de até 400 milhões de doses da possível vacina contra a covid-19 que a empresa americana está desenvolvendo, informou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em sua conta oficial no Twitter. O acordo, o terceiro do tipo que a UE firma com grupos farmacêuticos, vem num momento em que o novo coronavírus voltou a ganhar força na Europa, levando vários países do Velho Continente a retomar medidas de confinamento.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

