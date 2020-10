Gnabry testa positivo para covid-19 e desfalca Bayern na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 7

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique vai iniciar a defesa do seu título com uma importante baixa. O atacante Serge Gnabry, destaque da fase final da última edição do campeonato, testou positivo para a covid-19 nesta terça, véspera da partida contra o Atlético de Madrid, na Alemanha.

De acordo com o clube alemão, o jogador de 25 anos “está bem” e já está em isolamento, em sua casa. Ele chegou a treinar com os companheiros de time nesta terça, antes de receber o resultado positivo para o novo coronavírus. Gnabry é o primeiro jogador da equipe a contrair a nova doença.

O atacante já se tornou desfalque automático também para o jogo contra o Eintracht Frankfurt, no sábado, em rodada do Campeonato Alemão. Ele vinha sendo titular absoluto da equipe na temporada. Ele havia estreado na competição nacional com três gols na goleada de 8 a 0 sobre o Schalke.

O técnico Hansi Flick ainda não indicou quem será o substituto de Gnabry, formando dupla de ataque com o polonês Robert Lewandowski. Depois de enfrentar o Atlético, o Bayern terá pela frente no Grupo A o Lokomotiv Moscou e o Salzburg. Embalado, o time alemão já conquistou cinco troféus neste ano.

