Eduardo Kobra homenageia Pelé com mural em Santos: 'Imagem icônica'

Prestes a completar 80 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, já ganhou um presente antecipado: um mural com sua imagem pintado pelo renomado artista Eduardo Kobra. A obra foi realizada em Santos, na Ponta da Praia, e também exibe outros símbolos da cidade. O painel foi concluído no último domingo e virou atração turística.

Kobra decidiu retratar uma cena icônica de Pelé em campo pela seleção brasileira captada pelo fotógrafo Luiz Paulo Machado, quando trabalhava na revista Placar. A imagem mostra um coração desenhado, curiosamente, pelo suor escorrido na camisa. O artista manteve o efeito da luz nas mãos da foto original, mas realizou adaptações de acordo com as características de seu trabalho, usando mais cores e dando a impressão de que o Rei do Futebol está projetado para fora do mural, em efeito 3D. O muralista usou a licença poética para escrever “Santos” embaixo do coração, como referência ao amor do jogador pela cidade e pelo clube.

“Parte do meu trabalho fala de personagens e personalidades que realmente fizeram algo relevante para a humanidade. O painel do Pelé se deu por esse mesmo motivo. Por tudo o que ele fez pelo esporte, por tantas gerações que ele influenciou e influencia até hoje. Pelos cinco continentes pelos quais eu passei o nome do Pelé ainda é reverenciado como um talento brasileiro. Não é por acaso que ele foi eleito o Atleta do Século”, diz Kobra, em entrevista ao Estadão. O maior jogador de todos os tempos completará 80 anos na próxima sexta-feira, 23.

Localizado em frente ao Mercado do Peixe, o mural “Coração Santista” destaca, além de Pelé, outros três ícones da cidade: os estivadores do Porto de Santos, a Bolsa do Café e o bonde. A pintura está desenhada em uma parede de 800 metros e levou 45 dias para ser concluída no Centro de Atividades Turísticas (CAT), situado em uma região que está passando por um processo de revitalização.

“Eu visitei a Bolsa do Café e fiquei impressionado com a belíssima arquitetura, com a conservação da parte interna do prédio. Realmente excepcional por toda a representatividade do Brasil contida naquele espaço específico. Eu queria falar algo sobre aquele espaço. Me chamaram muito a atenção as colunas, as esculturas que existem no topo. Isso acabou me impulsionando a criar esse detalhe”, observa o muralista.

Um dos mais conhecidos artistas urbanos do mundo, Kobra usou cerca de 300 latas de spray e precisou de dois meses para pesquisar e planejar todo o projeto. Ele e sua equipe passaram 45 dias em Santos trabalhando com a proteção de telas para que a surpresa a Pelé é à cidade não fosse revelada.

“Fiz pesquisas históricas, iconográficas e resgatei memórias afetivas. Para chegar ao resultado final, fiz mais de 30 desenhos, buscando o equilíbrio certo entre as cenas, o uso correto de cores e preto e branco e o respeito e valorização da cultura e da história de Santos”, conta. “A imagem do Pelé é icônica, uma referência”, acrescenta.

As telas e os andaimes que utilizou para o trabalho começaram a ser retirados às 7h do último sábado. No domingo, o muralista voltou ao local para mais alguns retoques e para assinar a obra, sob aplausos de admiradores e curiosos.

Kobra tem mais de 40 murais espalhados pelo mundo. O artista já retratou personalidades históricas como Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e Ayrton Senna, um de seus ídolos. O piloto foi eternizado em Ímola, na Itália, local do acidente que culminou na sua morte, e também no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Recentemente, o brasileiro lançou um projeto sobre o Líbano, que sofreu com a recente explosão em Beirute. A tela será leiloada até o dia 22 de outubro e toda renda será destinada ao país do Oriente Médio. Em 2021, ele vai pintar “Ao Líbano, Com Carinho”.

