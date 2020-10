Apesar de Santos aceitar proposta, Soteldo treina com o time no CT Rei Pelé

Por Estadão - Estadão 8

O Santos já aceitou a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Soteldo. No sábado, o técnico Cuca avisou que o atacante venezuelano faria sua partida de despedida diante do Coritiba – vitória por 2 a 1. Mesmo assim, o jogador treinou com os demais jogadores do Santos nesta segunda-feira, na preparação final para o duelo contra o Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores.

O Al Hilal propôs R$ 40 milhões por Soteldo e o Santos aceitou a oferta no fim de semana. Foi por isso que o jogo contra o Coritiba teve clima de despedida e até festa pela boa atuação do venezuelano, celebrado pelos companheiros de time. A transferência para o clube saudita, contudo, ainda não foi oficializada.

Soteldo, portanto, ainda tem chance de jogar mais uma partida com a camisa do Santos. A partida desta terça é importante porque o time, já classificado às oitavas de final, busca fechar a fase de grupos como a melhor equipe da competição, o que garante a vantagem de decidir em casa os confrontos do mata-mata.

A provável transferência do venezuelano só deve ser confirmada após aprovação do Conselho Deliberativo, que se reunirá somente na quarta-feira. Por isso, não está descartada a presença do atacante na partida marcada para a Vila Belmiro.

Com ou sem Soteldo em campo, uma das apostas da equipe é Kaio Jorge, que vive grande fase. No sábado, marcou o primeiro gol do Santos diante do Coritiba, pelo Brasileirão. Nesta terça, o jogador de 18 anos vai reencontrar o time no qual marcou seu primeiro gol com a camisa santista, no dia 3 de março.

“Vai ser muito especial jogar novamente contra o time que eu fiz meu primeiro gol. Entrei no segundo tempo naquela oportunidade e consegui ajudar a equipe. Agora estou em uma outra situação, venho trabalhando firme e quem sabe não consigo fazer mais um gol na Libertadores, né!?”, disse o atacante.

“Com certeza é meu melhor momento no Santos. Sempre sonhei com isso, em ser titular, fazer gols. E agora ainda ter a honra de jogar com a camisa 9. Vou dar o meu melhor para manter essa boa fase e ajudar a equipe”, prometeu Kaio Jorge.

