Orlando Drummond completa 101 anos de vida

Por Estadão - Estadão 48

Orlando Drummond usou as redes sociais neste domingo, 18, para falar sobre os 101 anos de vida que completou. Há dois anos, ele criou uma conta no Instagram, que chegou a ser tirada do ar e depois reaberta. “Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!”, declarou.

O ator e dublador Orlando Drummond é conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo comandada por Chico Anísio.

Integrantes da Nova Escolinha mandaram mensagens ao ator. “Você sempre esteve presente na minha vida. A sua voz sempre esteve presente em mim, e eu tenho um grande carinho por você! Parabéns, e espero daqui a um ano estar gravando um vídeo pelos seus 102”, afirmou Bruno Mazzeo, filho de Chico, que interpreta o Professor Raimundo, em depoimento ao site oficial da Escolinha.

Durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, Orlando Drummond esteve em quarentena. Em isolamento social, chegou a publicar uma foto ao lado da esposa, Glória, com quem é casado há 69 anos.

“Bom dia família, vai passar. Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa”, comentou o ator e dublador na ocasião.

Camila Tuchlinski

Estadao Conteudo

