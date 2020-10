Vendas de moradias da China sobem 6,2% entre janeiro e setembro e mostram recuperação continuada

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

As vendas de moradias na China tiveram expansão de 6,2% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, à medida que a segunda maior economia do mundo continuou se recuperando da pandemia de coronavírus, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado mostra recuperação continuada ante o acumulado até agosto, quando as vendas apresentaram acréscimo anual de 4,1%.

Continua depois da publicidade

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários registraram crescimento anual de 5,6% nos primeiros nove meses de 2020, após subirem 4,6% entre janeiro e agosto.

As construções iniciadas – considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais – diminuíram 3,4% no confronto anual do período de nove meses. Até agosto, porém, o recuo anual neste segmento havia sido mais intenso, de 3,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.