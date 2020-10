Red Bull Bragantino vence Sport, mas segue na zona de rebaixamento

Por Estadão - Estadão 7

O Red Bull Bragantino voltou a sonhar em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time venceu o Sport por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 17ª rodada. Ricardo Ryller e Claudinho fizeram os gols dos paulistas.

A vitória ainda manteve o Bragantino na vice-lanterna, mas agora com os mesmos 16 pontos de Coritiba, Athletico-PR e Bahia, esse último já fora da zona do descenso por causa dos critérios de desempate. O Sport, por sua vez, parou nos 20 pontos, na 11ª colocação. Esta foi a quarta derrota seguida do time do técnico Jair Ventura, que sofreu 12 gols no período.

Em Bragança Paulista, o primeiro tempo foi morno e de lances inusitados. Aos 11 minutos, Luan Polli quase fez gol contra. Patric recuou e o goleiro do Sport raspou na bola, quase colocando a bola no fundo das suas redes.

Aos 20, Thiago Neves bateu escanteio com perigo e quase fez gol contra, mas Cleiton conseguiu espalmar. No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Artur chutou, a bola desviou em Adryelson, encobriu Polli e acertou a rede pelo lado de fora.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou melhor e marcou dois gols em um espaço de 11 minutos. Aos 4, Ricardo Ryller pegou bola mal afastada da zaga do Sport e soltou uma bomba do meio da rua. Sem chance para Polli.

Aos 15, Ytalo tocou para Claudinho, que avançou em velocidade, cortou Adryelson e bateu no canto para ampliar para os paulistas. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Os gols tiraram o poder de reação do Sport. Aos 40, Bruno Tubarão quase aumentou o marcador ao mandar um petardo no contrapé de Polli que fez boa defesa. Aos 47, Lucas Mugni fez Cleiton trabalhar, mas já era tarde para o Sport.

O Red Bull Bragantino voltará a campo no próximo sábado, às 17 horas, quando receberá o Goiás no Nabi Abi Chedid, pela 18ª e penúltima rodada. O Sport, por sua vez, jogará no domingo, às 20h30, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 2 x 0 SPORT

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Weverson (Edimar); Ricardo Ryller (Uillian Correia), Raul e Claudinho (Luis Phelipe); Bruno Tubarão, Artur (Cuello) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT – Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Marcão Silva (Ronaldo Henrique), Ricardinho (Mikael), Lucas Mugni e Thiago Neves (Jonatan Gomez); Marquinhos (Rogério) e Leandro Barcia (Júnior Tavares). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Ricardo Ryller, aos 4, e Claudinho, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Hurtado, Aderlan (Red Bull Bragantino); Marcão Silva, Iago Maidana (Sport).

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

