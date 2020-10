Com intervenções do VAR, Real Sociedad supera Betis e lidera Campeonato Espanhol

Por Estadão - Estadão 7

Pela sexta vez em seis rodadas, o Campeonato Espanhol conta com um líder diferente. Desta vez, quem ocupa a primeira colocação é a surpreendente Real Sociedad. A vitória sobre o Betis por 3 a 0, neste domingo, levou o time aos 11 pontos, deixando para trás os grandes Real Madrid e Barcelona, além de equipes de mais tradição, como Sevilla e Atlético de Madrid.

Com apenas uma derrota em seis jogos, a Real Sociedad soma os mesmos 11 pontos do Villarreal, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Real Madrid, Getafe, Cádiz e Granada vêm logo atrás, todos com dez pontos na tabela. O Betis é o sétimo colocado, com nove.

Fora de casa, a Real Sociedad abriu o placar neste domingo nos instantes finais do primeiro tempo. Cristian Portu mandou para as redes aos 43 minutos. O Betis esteve perto de empatar no início do segundo tempo, mas o gol marcado por Antonio Sanabria foi anulado pelo VAR, por conta de impedimento.

O árbitro de vídeo também precisou intervir em outro lance decisivo do Bétis na etapa final. Foi quando Sanabria dividiu bola com Robin Le Normand e caiu na área. O árbitro anotou a penalidade, mas o VAR anulou a marcação.

Para piorar a situação dos anfitriões, o mesmo árbitro de vídeo assegurou a marcação de uma penalidade aos visitantes logo em seguida. E Mikel Oyarzabal converteu a cobrança, aos 29 minutos. Selando o placar, Adnan Januzaj anotou o terceiro gol da Real Sociedad aos 43 minutos do segundo tempo.

Em outra partida deste domingo, o Villarreal superou o Valência por 2 a 1, em casa. Paco Alcácer e Daniel Parejo marcaram os gols dos anfitriões, enquanto Gonçalo Guedes descontou para os visitantes.

Já o Athletic Bilbao bateu o Levante por 2 a 0, enquanto o Elche superou o Alavés pelo mesmo placar. Eibar e Osasuna ficaram no 0 a 0 e Huesca e Valladolid empataram por 2 a 2.

