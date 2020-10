Com um a menos, Atlético-GO empata com o Athletico-PR em Goiânia

Por Estadão - Estadão 6

Mesmo ainda sem treinador, o Atlético-GO segue em bom momento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, somou mais um ponto ao empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, mesmo jogando com um a menos durante a maior parte do jogo. A partida, válida pela 17ª rodada, foi disputada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

O Atlético-GO vinha de duas vitórias, a última diante do Santos (1 a 0) e agora soma 22 pontos, em 8º lugar. De outro lado, o Athletico-PR, que não vence há cinco rodadas, continua na parte inferior da tabela, com 16 pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

O jogo começou equilibrado, mas aos poucos se viu jogadas ríspidas dos dois lados. O time da casa levou a pior logo aos 18 minutos, quando William Maranhão perdeu a cabeça e foi expulso. Ele deu um tapa no rosto de Carlos Eduardo, que deu um carrinho perigoso.

Aos 22 minutos, o árbitro marcou pênalti de Pedro Henrique em cima do atacante goiano Zé Roberto. Mas como o auxiliar anotou impedimento, o lance acabou sendo definido pela consulta ao VAR. O lance foi considerado irregular.

O jogo seguia nervoso e aos 34 minutos quase que o fogo amigo atrapalha o time goiano. Léo Gomes lançou em direção à área em direção a Renato Kayser que iria concluir quando foi bloqueado pelo zagueiro Éder. Mas a bola ia entrando, quando o goleiro Jean aliviou com a perna e evitou o gol contra.

Em seguida, outro lance esquisito. Carlos Eduardo arrancou em velocidade a favor do time do Paraná, quando foi parado com um carrinho de Éder. Ele recebeu, de imediato, o cartão vermelho do árbitro potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que diante das reclamações, foi consultar o VAR. Após três minutos, o árbitro amenizou a punição trocando o vermelho pelo amarelo, evitando que o Atlético-GO seguisse em campo com apenas nove jogadores.

Mesmo com um jogador a menos, o time goiano saiu na frente aos 45 minutos. João Victor desceu em velocidade pelo lado direito e cruzou para a área, onde Zé Roberto apareceu para usar o peito e empurrar a bola para as redes.

Como era esperado, o segundo tempo começou com o time paranaense adiantado, em busca do empate. No intervalo entraram Richard e Fabinho para dar mais velocidade. O time de Goiás, com um jogador a menos, tentou segurar a pressão, fazendo duas linhas de marcação.

Não demorou para o Athletico chegar ao empate. O lateral Natanael não interceptou o passe para Nikão que desceu em velocidade e cruzou na medida para o complemento de Léo Cittadini. Tudo igual aos 18 minutos. O jogo ganhou em movimentação.

Mas foram nos últimos minutos que aconteceram os lances mais emocionantes. O visitante atacava e o time goiano respondia com contra-ataques perigosos. As melhores chances ficaram do lado paranaense. Aos 40 minutos o goleiro Jean fez grande saída de bola nos pés de Richard para impedir o gol. No minuto seguinte, o goleiro contou com a sorte porque Léo Cittadini subiu mais do que a defesa e mandou a bola na trave.

Os dois times voltam a campo pela 18.ª rodada. O Atlético-GO vai jogar de novo em casa, desta vez diante do Palmeiras, domingo, às 16 horas. Um pouco mais tarde, a partir das 18h15, o Athletico vai receber o Grêmio na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 1 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-GO – Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Matheus Frizzo), Janderson (Arnaldo), Zé Roberto (Hyuri) e Matheus Vargas (Matheusinho). Técnico: Eduardo Souza (interino).

ATHLETICO-PR – Santos; Léo Gomes (Fabinho). Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Wellington (Richard), Christian, Léo Cittadini e Ravanelli (Bissoli); Carlos Eduardo (Nikão) e Renato Kayzer (Geuvânio). Técnico: Eduardo Barros (interino).

GOLS – Zé Roberto, aos 45 minutos do primeiro tempo. Léo Cittadini, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Victor, Éder e Matheus Vargas (Atlético-GO); Léo Gomes, Wellington, Abner Vinícius, Geuvânio e Léo Cittadini (Athletico).

CARTÃO VERMELHO – Willian Maranhão (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).

