Salah marca 100º gol, Richarlison é expulso e Everton e Liverpool empatam

Em um jogo movimentado, com belos gols, alternância de placar, muitas discussões, expulsão de Richarlison por uma falta dura em cima de Thiago Alcântara e gol anulado pelo VAR nos acréscimos, Everton e Liverpool empataram por 2 a 2 no dérbi de Merseyside deste sábado que abriu a quinta rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Everton perde os 100% de aproveitamento, segue sem ganhar do rival desde 2010, mas mantém a invencibilidade no campeonato e permanece na liderança, com 13 pontos. O Liverpool, ainda impactado pelo revés histórico por 7 a 2 sofrido para o West Ham há duas semanas, aparece no segundo lugar, com 10 pontos, mas deve perder o posto ao final da rodada, já que as equipes estão emboladas na tabela.

Embora o time de Jürgen Klopp tenha tido mais volume de jogo, terminando a partida com quase 60% de posse de bola e finalizado o dobro do rival (22 contra 11), não houve um domínio do Liverpool, visto que as duas equipes criaram oportunidades de gol para saírem com a vitória no Goodison Park.

Mané e Richarlison, por exemplo, levaram perigo aos goleiros. O senegalês quase marcou em conclusão que passou perto do gol, e o brasileiro acertou cabeceio na trave do gol defendido por Adrian.

O Liverpool esteve à frente duas vezes no placar e foi às redes com Sadio Mané, no início do jogo, e no segundo tempo com Mohamed Salah, que se tornou o 17º jogador da história do clube a chegar à marca de 100 gols. O egípcio marcou em bonita finalização no segundo tempo.

Jogando em casa, o Everton não facilitou a vida do atual campeão inglês e buscou a igualdade com Michael Keane, e Dominic Calvert-Lewin, artilheiro do torneio, com sete tentos, e que vive grande fase. Os dois gols dos anfitriões foram marcados de cabeça, cada um em um tempo.

A partida foi especialmente equilibrada na etapa final e também marcada por uma entrada dura de Richarlison. O brasileiro chegou atrasado e acertou Thiago Alcântara. O árbitro não hesitou em expulsar o atacante aos 45 minutos.

Nos acréscimos, com um jogador a mais, os visitantes ficaram muito perto de conquistar a vitória no dérbi. Só não conseguiram porque o árbitro de vídeo flagrou Mané em posição de impedimento por alguns centímetros e anulou o gol de Henderson, aos 47 minutos.

