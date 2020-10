Guarani empresta volante Pedro Acorsi para o Boa Esporte Clube

Por Estadão - Estadão 6

O Guarani está no mercado em busca de reforços, mas também não quer correr o risco de inchar o elenco. Por isso, a diretoria acertou o empréstimo do volante Pedro Acorsi para o Boa Esporte Clube.

Revelado nas categorias de base do próprio Guarani, o jogador de 21 anos não vinha sendo utilizado e estava treinando com o elenco que se prepara para a disputa da Copa Paulista.

O empréstimo tem duração até dezembro, quando acaba seu contrato com o time campineiro. Se o Boa passar para a segunda fase da Série C do Brasileiro, um novo contrato terá que ser fechado para que Pedro Acorsi fique à disposição.

O volante teve uma oportunidade no profissional do Guarani do ano passado e no início de 2020 foi emprestado ao Sergipe, mas retornou antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus depois de realizar apenas um jogo.

Depois de ter vencido o líder Cuiabá, por 1 a 0, na última terça-feira, e deixado a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani volta a campo só na próxima quinta-feira, contra o Vitória, em Salvador, pela 17ª rodada.

