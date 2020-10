Já começamos preparações para um Brexit sem acordo comercial com UE, diz Johnson

Por Estadão - Estadão 2

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou nesta sexta-feira (16) que o país começou as preparações para uma eventual saída da União Europeia (Brexit), em 1º de janeiro de 2020, sem um acordo comercial com o bloco europeu. As duas partes negociam um possível tratado, mas enfrentam impasse em diversas áreas. Em coletiva de imprensa, o premiê acusou os líderes da UE de não quererem fechar um pacto de comércio com os britânicos. Segundo Johnson, Londres tem condições de passar pela separação sem um acordo comercial.

