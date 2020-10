Cuidados necessários com os medicamentos

Por Estadão - Estadão 5

O uso indevido de medicamentos afeta diretamente a saúde das pessoas. Por isso, além da prescrição médica, é importante ter cuidado com o armazenamento. Determinadas ações são necessárias até mesmo para proteger as crianças. As recomendações, aliás, acompanham os medicamentos. Entretanto, alguns não possuem o hábito de ler e, principalmente, seguir as orientações.

Quando não é consumido corretamente, o medicamento pode apresentar alterações, comprometendo assim sua eficácia e, consequentemente, prejudicando o tratamento. Por isso, algumas medidas básicas são necessárias.

Bula

A eficácia do tratamento pode estar relacionada com um hábito simples: ler a bula. É lá onde estão descritas as informações detalhadas sobre o produto, com a composição, formas de utilização, cuidados necessários, entre outras orientações necessárias.

Assim como faz com os produtos adquiridos no supermercado, o paciente também precisa ler as informações que constam na embalagem dos remédios. Além disso, escute com atenção as recomendações do médico e leia o que está escrito na receita. Para um tratamento correto, o especialista indicará quantas vezes a pessoa fará uso da medicação durante o dia e as quantidades. Caso necessário, anote os detalhes sobre a consulta.

Crianças

Se você tem crianças em casa, deixe os remédios bem longe delas. Busque lugares que estejam fora de seu alcance. O consumo indevido de medicamentos pode causar problemas graves para a saúde.

Por isso, cuidado também ao deixar a caixa de comprimidos sobre a mesa, mesmo que por alguns instantes. A criança pode confundir o colorido da embalagem com um doce e ingerir uma medicação.

