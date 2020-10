Luxemburgo é demitido do Palmeiras após 3 derrotas seguidas e encerra 5ª passagem

Por Estadão - Estadão 9

Poucos minutos após a derrota para o Coritiba, a direção do Palmeiras anunciou a demissão de Vanderlei Luxemburgo. O treinador foi demitido nesta quarta-feira, após o revés por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro revés consecutivo na competição. Ele encerrou, assim, a sua quinta passagem pelo clube e deixa o time alviverde com um título conquistado nesta temporada, o do Campeonato Paulista. Seu contrato era válido até o fim de 2021.

“Após a partida desta quarta-feira (14), a diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020”, anunciou o clube paulista.

Luxemburgo já vinha balançando no cargo há alguns dias. As críticas ao seu trabalho existem desde o Paulistão. Os questionamentos, antes, não tinham relação com os resultados. Eram relacionados ao futebol pobre tecnicamente apresentado, com muita dificuldade na criação das jogadas e de repertório limitado ofensivamente.

As cobranças foram intensificadas depois que o Palmeiras perdeu a invencibilidade de 20 jogos ao ser derrotado pelo Botafogo, no Engenhão, e o ambiente piorou ainda mais com o revés por 2 a 0 para o São Paulo, que representou a primeira derrota da equipe alviverde no Choque-Rei jogando no Allianz Parque. Contra o Coritiba, os comandados de Luxemburgo tiveram um desempenho muito ruim e foram dominados pelo rival, que ocupa a zona do rebaixamento.

Muito cobrado, o técnico chegou a questionar a qualidade do elenco ao dizer que não sabia se o time poderia jogar de forma ofensiva, prometeu retomar o “futebol feio, mas de resultado”, da época do Paulistão, mas não jogava a toalha e negava que o trabalho era ruim. Internamente, o presidente Mauricio Galiotte, avesso a mudanças, resistiu à pressão da demissão enquanto pôde.

O treinador, de 68 anos, ficou dez meses no comando nesta quinta passagem pelo clube. Foram 36 partidas, com 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. O acúmulo de igualdades, aliás, também foi motivo de parte das críticas da torcida.

Luxemburgo tem 411 partidas pelo Palmeiras e é o terceiro técnico que mais vezes dirigiu o clube, atrás somente de Luiz Felipe Scolari (484) e Oswaldo Brandão (586). Pentacampeão paulista pela equipe alviverde (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020), ele é o treinador que mais levantou canecos estaduais pelo time.

Ricardo Magatti, especial para a AE

Estadao Conteudo

