Correção: França e Portugal vencem pela Liga das Nações; Itália e Holanda empatam

A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no primeiro parágrafo. As seleções de França e Portugal não se classificaram à próxima fase da Liga das Nações. Segue a versão corrigida:

Em uma reedição da final da Copa do Mundo de 2018, a França venceu a Croácia, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela quarta rodada do Grupo 3 da Série A da Liga das Nações. Em outro jogo da chave, Portugal, mesmo sem Cristiano Ronaldo, positivo para covid-19, bateu a Suécia por 3 a 0. As duas seleções lideram o grupo e restam duas rodadas para decidir quem avança à semifinal.

Em Zagreb, a campeã mundial França saiu na frente do marcador, logo aos oito minutos de jogo, com Griezmann. Vlasic só foi empatar para os donos da casa, aos 20 minutos da etapa final. O gol decisivo foi feito por Mbappé, aos 34.

Em Lisboa, a ausência de Cristiano Ronaldo não diminuiu o poder de fogo da seleção portuguesa, que contou com dois gols de Diogo Jota e um de Bernardo Silva para superar os suecos por 3 a 0.

Com os resultados, Portugal e França somam dez pontos cada, enquanto a Croácia tem três e a Suécia ainda não pontuou. Na próxima e penúltima rodada, em 14 de novembro, Portugal x França se enfrentam para decidir quem avança à semifinal, enquanto Suécia e Croácia fazem o outro jogo.

No Grupo 1, Itália e Holanda ficaram no empate por 1 a 1. Pellegrini fez o primeiro gol do jogo, aos 16 minutos, enquanto Van De Beek empatou aos 26 ainda da etapa inicial.

Com dois gols de Lewandowski, a Polônia bateu a Bósnia e Herzegovina por 3 a 0. Linetty fez o outro gol da seleção polonesa, que assumiu a liderança do grupo, com sete pontos, um a mais que a Itália e dois acima da Holanda. Bósnia e Herzegovina soma dois.

Em 15 de novembro será disputada a quinta rodada do grupo com Itália x Polônia e Holanda x Bósnia e Herzegovina.

Já no Grupo 2, a Inglaterra decepcionou, ao perder em Londres para a Dinamarca por 1 a 0. A Bélgica aproveitou para assumir o primeiro lugar na chave com a vitória sobre a Islândia, fora de casa, por 2 a 1, com gols de Lukaku.

Os belgas têm nove pontos, contra sete de dinamarqueses e ingleses. Os islandeses ainda não pontuaram. As seleções voltam a campo no dia 15 de novembro: Dinamarca x Islândia e Bélgica x Inglaterra.

Na Série B foram oito jogos: Grupo 1 – Noruega 1 x 0 Irlanda do Norte e Romênia 0 x 1 Áustria; Grupo 2 – Escócia 1 x 0 República Checa e Eslováquia 2 x 3 Israel; Grupo 3 – Rússia 0 x 0 Hungria e Turquia 2 x 2 Sérvia; Grupo 4 – Finlândia 1 x 0 Irlanda e Bulgária 0 x 1 País de Gales.

Na Série C foram seis duelos: Grupo 2 – Estônia 1 x 1 Armênia e Macedônia do Norte 1 x 1 Geórgia; Grupo 3 – Grécia 0 x 0 Kosovo e Moldávia 0 x 4 Eslovênia; Grupo 4 – Lituânia 0 x 0 Albânia e Bielo-Rússia 2 x 0 Casaquistão.

