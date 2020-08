Vídeos: cão da PRF localiza cerca de 800 kg de maconha em caminhão de sucata no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 63

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal com o cão farejador Urbano, na manhã desta segunda-feira (3), culminou na apreensão de aproximadamente 800 quilos de maconha que estavam dentro de um caminhão que transportava sucata na BR 101, em Itapemirim.

De acordo com a PRF, a droga que ainda está sendo contabilizada, estava escondida em tabletes dentro de uma geladeira e outros utensílios. A busca aconteceu no km 414, no Posto da PRF da localidade de Safra.

Após a confirmação da substância entorpecente, o veículo foi levado para uma empresa para retirada da sucata e contabilização da droga que ainda está sendo concluída. Ainda segundo a PRF o caminhão com a droga seguia do Mato Grosso do Sul com destino à Grande Vitória. Veja vídeos da ação:

