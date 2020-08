Vídeo: fila de carros chama atenção em dia de "saidinha" para 1,1 mil detentos do ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 453

Na manhã desta quarta-feira (5), uma longa fila de carros chamou a atenção de quem passava próximo ao complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na BR 101. O movimento era por causa do benefício de saída temporária concedida aos presos em função do Dia dos Pais, celebrada no próximo domingo (8).

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), 1.144 internos do regime semiaberto terão direito ao benefício que está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário. A decisão contempla as unidades da Grande Vitória. Os detentos ficam fora do regime semiaberto de hoje até a próxima quarta-feira (12). A decisão contempla as unidades da Grande Vitória.

