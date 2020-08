Venda Nova está "confusa e desconfiada", diz Dalton Perim, pré-candidato do PRB à prefeitura

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 58

Prefeito por dois mandatos, o empresário Dalton Perim é o pré-candidato do PRB à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Dalton foi presidente do Hospital Padre Máximo por 15 anos e também ocupou a direção do Rio Branco Futebol Clube e do Creven (Clube Recreativo de Venda Nova). Segundo ele, a cidade passa por uma fase “confusa e desconfiada” e que o maior desafio para o próximo gestor é a escassez de recursos para investimentos.

Veja a entrevista completa:

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

A pré-candidatura é citada por simpatizantes que conheceram nosso trabalho, tanto nas entidades como no exercício de prefeito.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Estão sendo articuladas pela vontade de vários presidentes de partidos.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

A marca da nossa administração anterior: muito trabalho com honestidade e resultado.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

A prefeitura tem orçamento próprio. Emendas parlamentares e convênios.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

Comprometido e progressista.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Os apelos vindo da população pedindo na candidatura.

Como o senhor vê a sua cidade, atualmente?

Confusa e desconfiada.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

Poucos recursos para investimentos.

Se eleito, como vai lidar com o poder legislativo?

Como deve ser: de forma harmônica e independente.

