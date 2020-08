Veja como fica o novo funcionamento de bares, restaurantes e comércios no ES a partir de sábado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 121

Advertisement

Advertisement

Na tarde desta quinta-feira (6), o governador Renato Casagrande anunciou alterações na Matriz de Risco da Covid-19 no ES em relação ao funcionamento de bares, restaurantes e comércios em todos os municípios. A novas medidas qualificadas de enfrentamento ao novo Coronavírus são em decorrência da redução na taxa de transmissão da doença e da redução na demanda por leitos hospitalares.

Continua depois da publicidade

Haverá uma flexibilização no dias e horários de funcionamento das atividades comerciais a partir deste sábado (8), como, por exemplo, a abertura do comércio em cidades de Risco Alto, com regras definidas de funcionamento.

Nesse locais, o comércio poderá funcionar durante cinco dias da semana, ficando a cargo do comerciante decidir se abrirá de segunda a sexta ou de terça a sábado. Para os restaurantes o funcionamento será de segunda a sábado até às 18 horas. Aos domingos, nenhuma estabelecimento poderá abrir.

Risco moderado

Nas cidades em Risco Moderado as alterações os estabelecimentos comerciais poderão também funcionar aos sábados, das 9h às 15h. O atendimento presencial nos shoppings centers também será permitido aos sábados, das 12h às 20h. Os restaurantes poderão funcionar todos os dias, com atendimento ao público, até às 18h. Também foram liberadas as atividades aeróbicas individuais – tais como, esteira, bicicleta ergométrica, simulador de escada – nas academias de ginásticas.

Continua depois da publicidade

Os bares continuam proibidos de abrir.

Risco Alto

Nos municípios classificados como de Risco Alto agora será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h. Os municípios com até 70 mil habitantes poderão escolher o funcionamento de terça à sábado, sendo que o horário de funcionamento aos sábados deverá ser de 9h às 15h.

O funcionamento de restaurantes, inclusive os de shopping centers, será permitido de segunda a sábado até às 18h. As medidas entram em vigor neste sábado (8) e todas as medidas de segurança para evitar aglomeração e de higiene devem ser seguidas.

Advertisement

Veja o infograma do funcionamento:

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.