Últimos dias para inscrição no Concurso de Qualidade das Amêndoas do Cacau Capixaba

Por Redação - Redação 5

Termina na próxima segunda-feira (17) o prazo de inscrição para o Concurso de Qualidade das Amêndoas do Cacau Capixaba de 2020. Serão duas categorias, sendo uma para os produtores de Linhares e outra para os cacauicultores dos demais municípios do Estado. Os agricultores que seguem as orientações técnicas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) têm boas chances de ganhar. Leia mais em Revista Safra ES

