“Tentativas de ‘toma lá, dá cá’, como vistas nas últimas administrações, terão tolerância zero”, diz pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Vargem Alta

Representante comercial no segmento de rochas ornamentais, com formação em técnico em Contabilidade e cursando Administração de Empresas, Renato Oliveira Vidigal é o pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Vargem Alta. Pai de três filhos e natural de Lajinha, Minas Gerais, mora na região há mais de 15 anos e, desde 2019, reside em Vargem Alta.

“Nunca ocupei cargos públicos anteriormente e essa é a primeira vez que encaro o desafio das eleições. Sempre atuei com ações voluntárias em conjunto com o grupo Anjos Off Roads, gosto de ajudar as pessoas, e percebi que, através da política, poderia promover mudanças positivas e mais eficazes para Vargem Alta, que hoje é meu lar”, ressalta.

Veja a entrevista completa:

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

Em janeiro deste ano fortes enchentes atingiram Vargem Alta e região. Nós do Anjos Off Roads já havíamos atuado em outras situações de crise naturais, como por exemplo Rio Casca, Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, e prontamente nos mobilizamos para socorrer as famílias atingidas aqui. Ver o descaso público com as pessoas da região, e a carência e o sofrimento que poderiam ser amenizados se houvesse vontade pública me indignou muito. Trabalhamos pesado para chegar em áreas isoladas. E enviei várias imagens dos locais para pessoas aqui do Brasil e de outros lugares do mundo (Estados Unidos, Portugal) e além de se solidarizarem com a causa, algumas pessoas sugeriram que eu pensasse a respeito da atuação política, pois, assim eu poderia fazer muito mais pelas pessoas. Não apenas socorrendo as pessoas e minimizando as consequências do descaso público, mas, trabalhando para evitar as causas de situações assim. Pensei muito a respeito e decidi encarar o desafia da pré-candidatura, pois a má gestão do município é visível! Foram enviados valores de auxílio pelo governo estadual e federal para a Prefeitura, no entanto, meses após as enchentes as famílias das comunidades ribeirinhas ainda seguem sem assistência. O que se viu foi a prefeitura gastando mais de trezentos mil reais em uma ponte, mal feita, que não tem nem trinta metros, logo após as enchentes. Além deste tipo de absurdo também se constata o prejuízo aos comerciantes, com leis descabidas durante a pandemia, que atropelam até leis estaduais. Sem falar de projetos no mínimo “estranhos” como a suspenção de pagamento ao instituto de Previdência jogando a dívida para o próximo gestor foi aprovado recentemente. Não há como não se indignar ao ver que um município novo e com o potencial que tem Vargem Alta já foi alvo de duas operações da PF (Canudal e Quimera) por corrupção e desvios na gestão pública. Espero ter a oportunidade de renovar e trazer soluções.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Atualmente, sou presidente do diretório do Podemos em Vargem Alta, fui muito bem acolhido pelo partido. E tenho recebido apoio também de podemistas de diretórios de municípios vizinhos, e suporte da organização estadual. Acredito que o partido consegue vislumbrar que o cenário político de Vargem Alta necessita de renovação, boa administração e combate à corrupção e certamente estou disposto a trabalhar por essas premissas.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Reconstrução e recuperação da cidade, minimizando os estragos das enchentes e prevenindo danos futuros

Incentivo ao comércio local, cultura e turismo (resgate de ações comunitárias, exposições e festivais que já existiram e aqueciam a economia da cidade).

Melhor aplicação de recursos destinados ao município, priorizando saúde e educação (programas de prevenção e programa de saúde familiar, cursos de capacitação, escola integral / creches).

Fiscalização, evitando desperdício do dinheiro público (apoio as autoridades no combate a corrupção e escolha técnica para as secretarias).

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Enxugando os custos e reduzindo os gastos desnecessários é possível aplicar os recursos previstos por lei para o município, otimizando a utilização das verbas públicas. Ou seja, é possível fazer mais com menos se economizarmos e não tivermos gastos desnecessários como os vistos até aqui, devido a corrupção.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

É necessário preferencialmente alguém com experiência em gestão pública, mas, com pensamento inovador e ficha limpa. Assim será possível agregar o conhecimento político a vontade de renovação. Também é fundamental que o vice ou a vice seja uma pessoa que tenha o mesmo apreço por Vargem Alta que eu. Destaco que gostaria muito da participação feminina para integrar a chapa, pois é importante valorizarmos a participação das mulheres na política.

Como o senhor vê a sua cidade, atualmente?

Vargem Alta é um município extremamente promissor com uma população trabalhadora e querida que merece ter no seu comando pessoas que queiram ver a cidade crescer e não que apenas a utilizem para a exploração de recursos em benefício próprio. A cidade emana beleza natural, mas, até o meio ambiente tem sofrido com o descaso e a falta de cuidado. No entanto, acredito que nós, população de Vargem Alta, podemos mudar esta realidade e resgatar o que há de positivo.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

Colocar as contas do município em ordem certamente será o maior desafio. Conseguir organizar o orçamento é sem dúvida o “X da questão”, de forma que não se veja mais essa prática de “desvestir um santo para vestir outro”, que muito lembra as pedaladas e aponta para a desorganização na utilização dos recursos públicos. Não será fácil, mas é possível.

Se eleito, como vai lidar com o poder legislativo?

Política é algo que para ser bem feito exige diálogo. Quero poder atuar em parceria com os vereadores e vereadoras que forem eleitos, pois estou certo que todos almejam o melhor para Vargem Alta, e são o canal mais próximo as reivindicações da população. Precisamos trabalhar em conjunto pelo bem comum, mas, ressalto que tentativas de “toma lá, dá cá” e irregularidades, como vistas nas últimas administrações, terão política de tolerância zero, visto que, são inaceitáveis.

