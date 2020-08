Suspeito de 21 anos é preso com drogas em Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 54

Na tarde desta quarta-feira (12), os militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem, de 21 anos, no Centro de Alegre. Com ele, foi encontrada no bolso de sua bermuda uma sacola com entorpecentes.

O fato ocorreu por volta das 17h40, quando os policiais realizavam o patrulhamento no endereço citado e avistaram o homem em atitude suspeita. Na abordagem e busca foi localizado com ele 20 pedras de crack já prontas para a venda.

Aos policiais o suspeito relatou que havia buscado o entorpecente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e que venderia na região. Após buscas nas proximidades os policiais localizaram mais quatro buchas de maconha.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Policia Civil de Alegre juntamente com o material apreendido.

