Sul do ES registra mais três mortes por Covid-19; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi

O Sul do Espírito Santo registrou três novas mortes por Covid-19. Os óbitos foram em Castelo, Anchieta e Muqui. Os números fazem parte do Painel Covid-19 do Governo do Estado, atualizados neste domingo (2). Com a Região do Caparaó, já são mais de 12,2 mil casos da doença, 370 mortes e 10,3 mil curados. No Estado, já são mais de 84 mil contaminados e 2.578 mortes, uma taxa de letalidade de 3,06%. Do total, 68.349 pessoas estão curadas.

