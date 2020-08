Silas Malafaia terá que indenizar Freixo por ofensas durante campanha

Por Redação - Redação 41

O pastor Silas Malafaia, líder da ADVEC (Assembleia de Deus Vitória em Cristo), foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em R$ 15 mil o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) por ofensas feitas em vídeos publicados durante a campanha eleitoral de 2016.

Na ocasião, Freixo disputou a prefeitura do Rio e acabou derrotado no segundo turno por Marcelo Crivella (Republicanos), candidato apoiado por Malafaia na ocasião. Em vídeos publicados no YouTube, o pastor —um dos mais próximos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro— afirmou que Freixo “é a favor de cartilhas eróticas nas escolas”, e alegou que caso ele fosse eleito crianças de seis anos aprenderiam sexualidade na escola, afirma o juiz Rossidelio Lopes da Fonte, titular da 36ª Vara Cível do Rio e responsável pela decisão. A sentença foi proferida em 17 de julho, mas só agora se tornou pública. Ainda há possibilidade de recurso.

O magistrado ainda afirma que nos vídeos Mafalaia afirmou que Freixo “apoia todo o lixo moral”. O juiz afirma que “essa é uma expressão extremamente abusiva porque condensa diversas situações e práticas e as reduzem a um oportunismo político bem ao tipo das campanhas eleitorais”.

O advogado João Tancredo, que representa Freixo na ação judicial, afirma que irá recorrer da sentença por considerar que o valor estipulado pelo juiz não é uma punição adequada à conduta do líder evangélico.

