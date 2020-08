Motorista bloqueia saída do quartel do Corpo de Bombeiros por mais de 40 minutos em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 293

A falta de noção de um motorista por pouco não colocou vidas em risco e prejudicou as atividades do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (7).

É que o homem estacionou seu veículo, aparentemente, um Pegeout RCZ, na frente da única saída do 3º BBM, no bairro Marbrasa, impedindo que as viaturas saíssem do pátio em caso de emergência.

Segundo testemunhas – supostamente – o homem deixou o carro estacionado no local por mais de 40 minutos para ir a um bar, que fica próximo ao batalhão, onde foi possível perceber aglomeração e descumprimento das regras contra à Covid.

Os militares acionaram a PM, porém, antes da chegada da polícia, o homem saiu com o veículo.Viaturas da Guarda Civil Municipal fizeram buscas em apoio à PM, mas não localizaram o homem.

